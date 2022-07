Haute-Corse : dans la nuit, trois accidents de la route font quatre blessés légers

Une seule voiture était impliquée dans le premier accident qui a eu lieu au hameau de Calcinajo , à Mezzana , vers 22 heures. Pour une raison qui reste à déterminer, un automobiliste de 58 ans a perdu le contrôle de sa voiture qui a fait une chute de 10 mètres dans un ravin. Légèrement blessée, la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Cervioni et transportée au centre hospitalier de Bastia.



Le deuxième accident a eu lieu vers 1 heure du matin à Bastia. Sur l'avenue de l a Libération, un scooter e t une votre sont entrées en collision . Les deux jeunes adolescents à bord du deux roues, âgés de 14 et 15 ans, ont été légèrement blessés et transportés par les secours à l'hôpital.



À 2h40 c'est au rond-point de Vescovato que les pompiers ont secouru une automobiliste victime d'un accident de la circulation. Légèrement blessée, une jeune femme, âgée de 20 ans, a été transportée au centre hospitalier de Falconaja par les soldats du feu de Cervione .