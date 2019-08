Haute-Corse : attention à la houle

Rédigé par C.-V. M le Mercredi 14 Août 2019 à 12:55

Le SIS (service d'incendie et de secours) de Haute-Corse lance un appel à la prudence à l'attention des baigneurs pour cette journée du 14 Août. Une forte houle prédominera, en effet, en mer . Dans ces conditions il faudra faire particulièrement attention à ses effets. "L'an dernier à la même époque et dans les mêmes conditions des noyades et débuts de noyade sont survenues" rappelle t-on au SIS où l'on s'inquiète aussi des conséquences des feux d'artifice qui seront tirés dès ce mercredi soir dans plusieurs communes du département.

