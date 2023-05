Haute-Corse : Trois nouvelles communes seront dotées d’un dispositif de demande de titres d’identité d’ici le 15 juin

Un service de proximité

Ce bon score de la Haute-Corse incite des non-résidents, parfois propriétaires de résidences secondaires, à entreprendre les démarches dans le département. « A l’échelle nationale, vous pouvez faire votre titre d’identité où vous voulez. Il n’y a aucune obligation de le faire dans son bassin de vie. Vous pouvez le faire à Calais, comme vous pouvez le faire à Bordeaux ou à Folelli », précise le Préfet. Le maire de Penta-di-Casinca, Yannick Castelli, confirme : « Il y a des gens de Bastia qui viennent faire leurs papiers ici parce que c’est plus rapide. Il y a aussi des Parisiens qui viennent en vacances. La Casinca, c’est quand même un très gros bassin de vie. C’est la région de Corse, hors les agglomérations de Bastia et d’Ajaccio, qui connait la plus grande augmentation de la population et une population jeune qui voyage. Alors, se retrouver avec un seul point de délivrance des papiers d’identité pour la Casinca et la Costa Verda, cela devenait difficile. Il y a deux ans, nous avons fait la demande auprès de la préfecture pour trouver un autre point en Costa Verde ». Il ne cache pas sa satisfaction : « La commune de Penta rend un service à toute la microrégion. Nous avons une aide de l’Etat, mais qui ne couvre pas les coûts réels. Nous avons pratiquement 1,5 agent qui ne fait que des passeports et des pièces d’identité. En début de carrière, il coûte 22 000 € à la commune. L’ouverture d’un nouveau point à Santa Lucia va soulager toute la microrégion. Les délais vont diminuer. On doit contenter la population, on ne peut pas faire trop attendre les gens ». L’idée, enchaine le Préfet, est « de faire en sorte que la population se déplace encore moins pour ce type de service, de le rendre dans de bonnes conditions et dans un esprit de proximité. Je ne suis pas sûr que cela fasse baisser de manière forte le délai pour avoir un rendez-vous parce que 13 jours, c’est vraiment bas ! ».



Une aide en hausse

Pour ce service, l’Etat alloue aux communes concernées une Dotation titres sécurisés (DTS) qui s'élèvera globalement à 72 millions d'euros pour 2023. Chaque commune, qui a un dispositif de recueil, touchera désormais 9000 € d’emblée contre 8500 € l’année dernière. Pour rendre la dotation plus incitative, les conditions d'attribution vont évoluer en fonction du nombre de demandes recueillies. « En fonction du nombre de titres fabriqués, la commune bénéficiera d’une somme spécifique supplémentaire », précise le préfet. Le barème est de 5000 € si le nombre de demandes enregistrées est compris entre 1875 et 2500, de 8500 € si le nombre de demandes est compris entre 2501 et 3999, et 12 500 € si le nombre de demandes atteint ou dépasse 4000. Par ailleurs, un bonus de 500 € sera attribué pour chaque dispositif permettant une prise de rendez-vous en ligne. Par dérogation, en 2023, cette majoration sera attribuée aux communes pour chaque station inscrite d'ici au 1er juillet. Au total, une commune pourra bénéficier d'un versement allant jusqu’à 22 500 €. Le Préfet rappelle aussi qu’en cas d’urgence médicale ou professionnelle, ses services peuvent fabriquer un passeport d’urgence provisoire, valable un an.



N.M.