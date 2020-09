Haute-Corse : Trois incendies importants dans le Boziu

Un troisième incendie c'est déclaré peu avant 15 heures dans la commune de Sermano. Ici les flammes ont rapidement progressé à cause d'une pente ascendante et ont parcouru environ 4 hectares de végétation.

Sur place plusieurs hommes de la réserve nationale et un hélicoptère bombardier d'eau qui a déjà effectué plusieurs largages.

Le premier incendie s'est déclaré vers 13h30 sur la commune deLes flammes ont rapidement progressé en brulant de la petite et moyenne végétation. Après avoir parcouru environ 3 hectares le feu a été maitrisé par les pompiers mobilisés au sol avec d'importants moyens et un hélicoptère bombardier d'eau, le Puma20, qui a fait plusieurs largages avant de se diriger vers le deuxième feu, celui dequi s'est déclaré vers 14h15 ​et qui a déjà parcouru 5 hectares.Sur place plusieurs pompiers du groupe commando feux de forets sont mobilisé pour maitriser l'incendie. Laaussi le Puma 20 a effectué des largages.Le feu était toujours actif en ce milieu d'après-midi et sa progression a nécessité l'intervention de deux Canadairs qui ont décoléré d'Ajaccio vers 16 heures.