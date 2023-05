Haute-Corse : Quatre blessés dans deux accidents de la route

V.L. le Samedi 13 Mai 2023 à 17:12

Le premier accident a eu lieu vers 12h45 de ce samedi 13 mai sur la quatre voies à Lucciana. La collision a fait un blessé léger qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au centre hospitalier de Bastia.



Plus tard dans la journée, vers 16h30 c'est en Balagne qui a eu lieu le deuxième accident. Pour une raison qui reste à déterminer, deux véhicules sont entrés en collision faisant trois blessés sur la route de Montaggiore, commune de Montegrosso. Une dizaine de sapeurs-pompiers de Calvi s'est rapidement rendue sur place avec trois véhicules du centre d'intervention et de secours qui ont transporté les victimes sur l'opta de Calvi.