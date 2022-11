Haute-Corse : Préavis de grève à La Poste, la CGT réclame une hausse des salaires

Au chapitre des revendications : revalorisation des salaires, revalorisation de toutes les grilles salariales et du point d’indice des fonctionnaires, revalorisation de la «prime de transport », prime de vie chère, le 13ème mois, versement de l’indemnité trajet domicile/travail.



Ce mercredi Stéphane Romiti, le responsable CGT de La Poste en Haute-Corse, a demandé à être reçu et intégrer la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) de décembre. Le délégué syndical a aussi soulevé les problèmes des arrêts maladie et des nombreuses démissions qui dénoncent le mal-être des postiers sur l’île. De nombreux bureaux de postes devraient être affectés par ce mouvement ce jeudi et un rassemblement est prévu en matinée devant la préfecture de Haute-Corse.