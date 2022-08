Haute-Corse : Mise en garde de la police sur une nouvelle arnaque par téléphone

Les policiers de Haute-Corse mettent les habitants en garde concernant une nouvelle arnaque par téléphone. Si vous recevez un appel et que l'interlocuteur se présente en tant que représentant du service opposition d'Ameli et vous indique que votre compte est piraté ou vous recevez un SMS vous indiquant que votre carte vitale doit être renouvelée, il ne faut surtout pas répondre ni donner votre numéro de carte bancaire.Ni un agent de l'Assurance Maladie ni votre banque ne vous demandent ce type de renseignement par téléphone : "Il ne vous sera jamais demandé de confirmer vos données d'identité et vos numéros de CB ni par téléphone ni par SMS." explique la DDSP de Haute-Corse sur Facebook en précisant que plusieurs personnes ont été victimes de cette arnaque cet été dans le département.Si vous avez donné vos numéros de CB, vous devez directement contacter votre banque pour faire opposition sans délai.. Pour signaler une tentative d'hameçonnage https://www.33700.fr/