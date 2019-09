Haute-Corse : De nouvelles mesures en faveur des Anciens combattants

Rédigé par La rédaction le Mercredi 4 Septembre 2019 à 13:54

Le Conseil départemental pour les Anciens Combattants et Victimes de Guerre et la Mémoire de la Nation de la Haute-Corse est compétent pour accompagner ses ressortissants les plus démunis. Par l’intermédiaire de sa formation spécialisée en matière de solidarité, des aides de différente nature peuvent être attribuées en cas de difficultés financières ponctuelles ou structurelles. Sont concernés les militaires d’active, en retraite ou appelés lorsqu’ils sont titulaires de la Carte du combattant ou du TRN, les veuves d’Ancien Combattant ou de bénéficiaires du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre, les pupilles de la Nation majeures ou mineures, les victimes d’attentats terroriste etc.

La prise en charge peut être totale ou partielle. Elle peut correspondre aux dépenses de type factures impayées, frais médicaux hors remboursement sécurité sociale et mutuelle, travaux de maintien à domicile, frais d’obsèques etc.

La situation financière d’un ressortissant peut justifier l’intervention de l’ONACVG plusieurs fois dans l’année civile.

Les aides de l’ONACVG ne sont ni déclarables ni récupérables sur une succession.

Concernant l’année 2019, les dossiers devront être transmis avant le 15 octobre.





