Haute-Corse : 18 "passeurs de mémoire" honorés à Furiani

Pour la toute première fois, une cérémonie officielle de remise de la Croix du Combattant était organisée en Haute-Corse, ce mercredi 19 avril. À cette occasion, 18 récipiendaires ont été décorés par le préfet départemental Michel Prosic. « Jusqu’à maintenant, il n’y avait jamais eu de cérémonie de remise. Les gens ont la médaille, la portent, mais personne ne la remet. Cette fois, nous avons voulu marquer la solennité de l’événement. Et cela a vocation à se pérenniser », explique Marguerite Pellegri-Mondoloni, directrice de l’Office National des Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), qui délivre la distinction.



Cette Croix du Combattant, créée en 1930, récompensait initialement les vétérans de la Grande Guerre, avant d’être élargie, au fil des années, à bon nombre d’autres conflits. Mercredi, à Furiani, des personnes ayant défendu les couleurs de la France en Algérie (1962-64), au Zaïre (1978), au Liban (1988) ou encore en ex-Yougoslavie (1997) ont donc été décorés. Concernant les anciens de la Guerre d’Algérie, il s’agit en fait d’un rattrapage, comme l’explique Marguerite Pellegri-Mondoloni. « La période 62-64, qui intervient après l’indépendance de l’Algérie, n’a été reconnue qu’en 2019. On a donc des ‘nouveaux anciens’ qui ont récemment été mis sur un pied d’égalité avec tous les militaires ayant participé à des opérations extérieures. »



Jean-Toussaint Rinaldi fait justement partie de ces gens-là. Engagé volontaire au début des années 60, il a servi pendant 18 mois en Algérie, après l’indépendance, d’où sa récompense du jour. « J’ai été très surpris d’entendre que des gens qui sont plus jeunes que moi ont fait beaucoup plus que moi pour le pays. Et ça, ça m’a touché personnellement. Il faut leur rendre hommage, et je serai présent l’année prochaine si une autre cérémonie est organisée. »