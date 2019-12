Haute-Corse : 16 grands excès de vitesse verbalisés depuis le 1er décembre

Depuis le 1er décembre les gendarmes de l'escadron départemental de la Sécurité routière menant des opérations de contrôles routiers en Haute-Corse. Plusieurs infractions ont été relevées ces derniers 15 jours malgré des conditions météorologiques assez instables qui imposeraient aux usagers d’adopter un comportement encore plus prudent. Malgré cela 16 automobilistes et motocyclistes se sont vus retirer leur permis de conduire pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée et 5 d’entre eux pour des vitesses supérieures à 50 km/h.







L’excès de vitesse record a été celui d’une conductrice de 19 ans, titulaire d’un permis probatoire qui roulait 62 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Son permis a donc été suspendu pour une durée de 6 mois par arrêté préfectoral.







Un autre grand excès de vitesse a été commis par un jeune motocycliste de 23 ans, qui a été contrôlé à Saint Florent samedi 14 décembre. Le jeune homme, en pleine alerte orange pour vents violents, roulait à 55 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée en agglomération. Outre la rétention immédiate de son permis de conduire, sa moto a fait l’objet d’une immobilisation administrative de 7 jours dans l’attente des suites judiciaires.







Alors que la principale cause des accidents en Haute-Corse demeure la vitesse excessive, il appartient à tous les usagers de la route d’adapter leur vitesse aux conditions de route. Cela concerne également les participants aux divers rallyes ayant lieu sur le territoire de la Haute-Corse. Pour autant, à l’occasion du rallye de Balagne de ce week-end, un concurrent a été contrôlé à 125 km/h (118 km/h retenu) sur un itinéraire de liaison limité à 80 km/h et verbalisé .







Toutes les personnes verbalisées ont reçu une convocation en justice ou sont sur le point de la recevoir.