Haute-Corse : 12,7 millions d'euros de fonds vert pour la transition écologique

Annoncé l’année dernière en fin d'été, le" fonds vert" du gouvernement a déjà commencé à débloquer les crédits de son enveloppe de deux milliards d’euros prévus pour aider les projets d’adaptation au changement climatique des collectivités locales. Ce mardi 11 juillet à l'occasion d'une conférence de presse à Ville di Pietrabugno le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, a fait un premier bilan chiffré du dispositif dans le département. 57 dossiers ont déjà été reçus et s’ils représentent un peu mois de 12,7 millions d'euros sur un global de 32 millions d’investissement, cela ne veut pas dire que le fonds vert est consommé. "On continuera à accepter d’autres dossiers dans les prochains mois", explique le représentant de l'Etat. “D’ici la fin d’année, nous serons à aux alentours de 75 dossiers avec peut-être plus de 15 millions d’euros à injecter dans le département”, souffle-t-il fièrement. “Cela montre notre dévouement à aller de l’avant en termes de transition énergétique et écologique. L’urgence environnementale n’est pas devant nous, elle est déjà présente aujourd’hui. Cette somme permet d’aller plus vite et de soutenir beaucoup plus de projets.”.



Une ambition environnementale importante

Comme au niveau nationale les projets présentés concernent surtout la rénovation énergétique des bâtiments et d’éclairage public économe, suivis par de dossiers de renaturation, de recyclage de friches et de préservation de la biodiversité. L’enveloppe peut servir également à la prévention des inondations et des risques d’incendie, à l’adaptation au recul du trait de côte, etc. “Sur l'éclairage public, la cible au niveau national était d’économiser 25%, en Haute-Corse, la barre est à 70%. Pour la rénovation des bâtiments publics, la moyenne nationale est de 30%, pour notre département elle est à 60%. Nous voyons donc qu’il y a une réelle prise de conscience de la part des élus insulaires. Ils déposent des dossiers de qualités, et ils sont accompagnés de manière très forte par l’État”. détaille Michel Prosic.