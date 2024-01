Hausse du trafic passager en 2023 dans les ports de Bastia et Lisula

À Bastia, le port a enregistré une fréquentation totale de 2 068 655 passagers en 2023. Les mois de juillet et août ont été les plus animés, avec 407 000 et 475 455 passagers respectivement. Malgré une légère baisse de 5 % en août par rapport à 2022, le mois de mai a été le grand gagnant de l'année, avec une augmentation de fréquentation de 30 %, passant de 132 000 à 171 400 passagers. Un engouement particulier a été observé chez la clientèle internationale, avec une croissance spectaculaire de 63 % par rapport à 2022.



De son côté, le port de L’Île-Rousse a enregistré un total de 410 968 passagers en 2023. Les mois estivaux ont été également les plus prisés, avec 88 000 et 172 000 passagers en juillet et août, marquant une hausse significative de 11,5 % en août. La plus forte augmentation de fréquentation a été notée en novembre 2023, avec un impressionnant +71 %. Pendant cette période, la clientèle internationale a explosé avec une croissance exceptionnelle de 1 825 % par rapport à novembre 2022.



En ce qui concerne les activités de croisières, Bastia a vu le nombre d'escales de bateaux augmenter de 2 %, atteignant 39 escales de plus qu'en 2022. En revanche, le transport de fret a connu une légère baisse de plus de 7 % par rapport à l'année précédente.



Le port de commerce de Balagne a également connu une année fructueuse, enregistrant une augmentation de 6 % des escales de bateaux de croisière et une croissance de 6 % du transport de fret par rapport à l'année précédente.