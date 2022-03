Hausse des prix de l’énergie : pour la CGT de Haute-Corse "de solutions existent"

« Nos gouvernants doivent garder raison et intervenir auprès des industriels et des distributeurs pour abandonner cette course aux profits sur des produits qui sont une nécessité pour les populations » déclare Charles Casabianca, secrétaire général de la CGT Haute-Corse.



« Notre région, la Corse n’est pas épargnée. La hausse des prix des carburants, grève les budgets des travailleurs, des retraités, des étudiants ainsi que tous les précaires, sans contrepartie soit financière, soit par un blocage des prix, il sera bientôt impossible de se déplacer pour aller travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille."



​Pour la CGT des solutions existent, notamment par la création et le développement des transports collectifs publics et leurs gratuités. "Pour cela, une autre politique du transport doit intervenir et notre région doit se doter d’un véritable plan collectif de transport et cela ne fusse que pour répondre aux exigences écologiques et sociales." continue le syndicaliste selon lequel en Corse, la hausse quotidienne du prix des carburants aura pour premier impact une augmentation des prix de l’alimentation et une baisse importante du pouvoir d’achat des habitants dans une des régions les plus pauvre de France. Sans augmentation des salaires qui devrait suivre l’inflation, la paupérisation de la population Corse sera grandissante et de nombreux foyers se retrouveront en grande difficulté voire en grande précarité."





La hausse des prix de l’énergie, gaz, électricité, carburant, résultat d’une plus forte demande et d’une limitation de la production, inquiète à juste titre les gouvernements européens et celui de la France en particulier. Le cap historique de 100 euros le Mwh sur le continent et bien plus en Corse vient d’être franchi. La CGT revient donc aussi sur les mesures prises par le gouvernement pour endiguer certaines hausses.

« Pour tenter de compenser ces hausses, le Premier ministre a annoncé un chèque énergie de 100 euros. Si cette mesure est à prendre, elle est loin d’être satisfaisante pour répondre aux besoins de milliers d’usagers de notre région en précarité énergétique et sociale. Elle ne compensera pas non plus les hausses continues des prix de l’énergie livrée à la « libre concurrence » qui, soi-disant, devait faire baisser les prix ».





La CGT se veut force de proposition

"Il nous faut bâtir une autre politique industrielle associée à la transition énergétique, le continent comme la Corse ont des atouts en matière de ressources énergétiques.

Il est nécessaire de reprendre la main sur les filières stratégiques, comme celles composant le secteur énergétique. Baisser immédiatement la TVA de 20% à 5,5% sur l’électricité ; nombre de pays, en Europe, prennent de telles mesures. conclue Charles Casabianca pour lequel la CGT revendique un pôle public de l’énergie ayant comme priorité, dans ses choix politiques et stratégiques, la réponse aux besoins de la population »



In fine, la CGT a programmé une journée d’action interprofessionnelle pour les salaires, l’emploi, le pouvoir d’achat le Vendredi 17 mars à Bastia.