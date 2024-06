Assassinat de Fabrice Chiappe à Ajaccio : une 4e personnes mise en examen

Dominique Tomasi, 20 ans, a été mis en examen lundi pour "assassinat en bande organisée", "destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux", "destruction de preuve d'un crime", "recel en bande organisée de bien provenant du crime de vol en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime", a détaillé le procureur, Nicolas Bessone à l"AFP. A l'issue du débat différé devant le juge des libertés et de la détention, jeudi, "il a été placé en détention provisoire", a-t-il ajouté.



Parmi les trois hommes mis en examen début juin dans cette enquête menée par un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, deux d'entre-eux, Jean-Côme et Pierre-Alexandre Poggiale avaient été "mis en examen des chefs d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et dégradation en bande organisée", avait indiqué à l'AFP le parquet de Marseille.

Le troisième, Mathieu Gaffory, avait été mis en examen pour "complicité d'assassinat en bande organisée", avait ajouté le parquet en précisant que "tous trois ont été placés en détention provisoire".

"Mathieu Gaffory conteste les faits qui lui sont reprochés et qui ont été commis alors qu'il était déjà incarcéré" après sa condamnation de décembre 2022 à deux ans d'emprisonnement pour transport d'armes, avait indiqué à l'AFP Me Antoine Giudici, son avocat.



Fabrice Chiappe, 37 ans, avait été tué au petit matin devant chez lui à Ajaccio le 24 juillet 2023. Il avait été condamné à trois ans d'emprisonnement en février 2014, aux côtés d'Ange-Marie Michelosi, présenté comme le pilier d'une affaire de trafic de drogue et de détention d'armes.



Ange-Marie Michelosi fait partie des accusés au procès en cours devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, du double assassinat de décembre 2017 à l'aéroport de Bastia.

Depuis ces faits de décembre 2017, cinq proches des accusés, dont Fabrice Chiappe, sont décédés de mort violente, dans ce qui pourrait être, selon les enquêteurs, une réponse à ce double assassinat.

Jean-Luc Codaccioni junior, fils d'une des deux victimes de ce double meurtre, avait été condamné aux côtés de Mathieu Gaffory en décembre 2022.