Core in Fronte annonce sa participation aux législatives avec des candidats dans les 4 circonscriptions

L'union espérée entre nationalistes n'aura pas lieu. Face à ce constat, Core in Fronte a pris la décision de se lancer seul dans la bataille des législatives.



Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce jeudi soir, le mouvement explique les raisons de sa démarche. "Après analyse du contexte politique et de la situation inédite portée par ces élections législatives, après le refus de la convergence patriotique par les organisations politiques auxquelles Core In Fronte avait fait un appel récent, (le mouvement) a décidé d'occuper l'espace électoral et le débat démocratique, en présentant des candidats dans les quatre circonscriptions pour les Législatives." précise le mouvement qui entend ainsi porter "un projet d'émancipation politique et sociale, répondant aux aspirations des Corses face aux défis actuels."



En mettant en avant ses combats et revendications concernant les problèmes quotidiens des Corses, le "mouvement populaire de lutte de libération" justifie sa décision en soulignant "l'importance de la revendication historique du peuple corse pour son droit à choisir librement son avenir."