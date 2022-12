"Hanouka" : la fête des Lumières en Corse

Le Beth Habad Corse s'est installé dans l’île en 2016, avec l'arrivée du Rabbin Levi Pinson et son épouse à Ajaccio : « notre objectif était de raviver la flamme du Judaïsme sur l'île de beauté et de répondre aux besoins culturels et cultuels de la communauté Juive locale et ceux de passage en vacances. Aujourd’hui le Beth Habad Corse comprend 3 centres sur l'île avec comme représentants le Rabbin Zalman Teboul et son épouse sur la région bastiaise et le Rabbin Chalom Sebag et son épouse dans l'extrême Sud », précise le jeune Rabin qui ne manque ni d’énergie ni d’ambition. Après plus de 10 ans d’études effectuées en majeure partie aux Etats-Unis, et validées par le titre de Rabbin, ce jeune marié et père de deux enfants, a décidé de poursuivre sa mission en Corse. Sous son impulsion a ainsi été fondé l'Association Cultuelle du Judaïsme de Corse (ACJC). Au cœur de cette activité, le Beth Habad Corse propose un centre d’activités éducatives et sociales, répondant à l’ensemble des besoins de la communauté juive dans l’île, et sans aucun doute au renouveau du judaïsme insulaire.