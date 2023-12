Handicap : à Bastia, des baptêmes de plongée en piscine pour GEM Zee Office

L'engagement de la FFESSM et plus particulièrement de son comité départemental de Haute-Corse en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité s'est encore concrétisé ce dimanche après-midi à la piscine de la Carbonite à l'occasion de cette action qui a trouvé un écho favorable auprès de l'association Gem Zee office.

Installé à Biguglia, à proximité du rond-point de Ceppe, le Groupe d’entraide mutuelle (GEM), parrainé par les associations Espoir Autisme Corse, avec le financement de l’Agence régionale de santé (ARS), accueille les personnes autistes ou souffrant de troubles du neurodéveloppement, ayant des difficultés relationnelles, mais qui sont suffisamment autonomes, n'a pas un but médical, mais social.



Ce dimanche c'est Thibault Sciacca, l'un des deux animateurs de la structure, qui a convaincu trois membres de l'association à aller vers de la FFESSM de Haute-Corse pour s'initier à la plongée. Une démarche vers l'inclusion qui, certes, a comporté une bonne part d'appréhension, mais, avec le concours expert des moniteurs de plongée, il y a de fortes chances, preuve de la réussite de cette première opération, que la fédération d'Études et de Sports sous-marins et GEM Zee Office renouvellent, prochainement, cette expérience en mer cette fois avec, alors, d'autres sensations et une autre vision de l'extraordinaire monde sous-marin.



Le Comité Départemental de Haute-Corse en relation avec le Comité Régional insulaire a conduit cet évènement avec la participation de moniteurs handisub des clubs du Neptune Club Bastiais, de la légion de Calvi et de Marine Diving