Handicap : A Ajaccio et Bastia, l’accessibilité au pied du mur

Comme à Ajaccio, à Bastia, un rassemblement était organisé jeudi devant la préfecture pour sensibiliser le grand public à la situation des personnes handicapées et revendiquer davantage d'autonomie et de respect. "En Corse, l'accès aux transports publics, aux services et à l'éducation est limité. Aujourd'hui, sur les 500 établissements publics de l'île, tous ne sont pas facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'Association des Paralysés de France a donc décidé de prendre la parole devant la préfecture de Bastia, afin de sensibiliser le grand public à la situation des handicapés, et de revendiquer une plus grande autonomie et un meilleur respect à leur égard." explique le président de l'AFP de Corse de l'association Pierre-Louis Alessandri qui dénonce un système défaillant sur l'ile. "Les transports en commun sont vraiment inadéquats, que ce soient les bus, les chemins de fer ou le ferry. Les compagnies font des efforts, mais il est certain qu’elles ne sont pas encore en mesure de se compenser les difficultés qu'engendre un handicap. Compte tenu de la géographie, il est très difficile de se déplacer en Corse sans voiture personnelle adaptée à sa maladie.”



Pour Pierre-Louis Alessandri, la pénibilité de la condition de handicapé se trouve partout : “La Corse n’est pas dans le peloton de tête des régions accessibles, surtout pour les transports en commun qui sont peu ou pas adaptés. Si vous prenez le train par exemple, c’est déjà un parcours du combattant pour accéder au wagon. Ensuite, quand vous êtes à l’intérieur, vous êtes condamné à rester sur la plateforme, car il y a des marches partout. Quant aux transports routiers, c’est simple, il n'y en a plus. Ou alors ils ne sont pas bien adaptés. Une personne handicapée qui n’a pas de voiture, qui doit se rendre à Ajaccio, eh bien elle sera en difficulté pour s’y rendre” proteste-t-il.