Handball Nationale 3 : Corte freiné par Marseille

Salle Les Ambrosis de Plan de Cuques.

Sud Action Marseille et HB Corte : 22-22 (mi-temps : 7-12).

Arbitres : MM. Barak et Dardour.

Sud Action Marseille : Credoz, Broteau (1), Dameze, Gabrielli (8) ; Gravier (5 arrêts), Plaindoux, Gouin (2), Plais (3), Massal (7 arêts), Hachim (2), Lazzarini (1), Moegne (5), Meunier, Drexler.

HB Corte : Lanery, Giomenez (2), Coggia, Mebarek, Arnaud Galibert, Rossi (3), Morato, Belmonte, Niang (9), Ouadah (4), Chagrot (1), Ribeiro (9 arêts), Demesy (1), Moulin (2).



Pourtant, tout avait bien commencé pour des Cortenais qui prenaient la mesure de leurs adversaires au quart d’heure de jeu. Jusque-là, les deux formations faisant jeu égal. Niang, en grande forme, puis Chagrot, Rossi et Ouadah permettaient au HB Corte de faire le trou pour mener de six points à la 21e minute de la partie : 4-10. Les locaux tentaient de refaire leur retard par l’inarrêtable Gabrielli, auteur de 8 buts !

Mais Cortegardait le rythme et atteignait la pause avec 5 buts d’avance : 7-12.

De retour des vestiaires, les locaux offraient un tout autre visage face à des Cortenais à la recherche d’un second souffle. Et Marseille revenait progressivement dans le match pour trouver l’égalisation à 14 partout par Gabrielli à la 40e minute de jeu. Le match devenait extrêmement serré et l’issue totalement indécise. Pendant plus de cinq minutes, plus rien ne sera marqué et le score restait figé à 20 partout, les Cortenais butant sur un Massal en état de grâce.

Gabrielli, par deux fois, permettait aux siens de mener au score tandis que Niang lui donnait la réplique pour arracher l’égalisation à quelques secondes du terme de la rencontre à 22-22.

Avec ce match nul, le HB Corte se retrouve à la deuxième place du classement général, à un point de Chateauneuf, qui a largement disposé de Vitrolles.

La prochaine journée aura lieu le 16 mars prochain. Le HB Corte recevra à cette occasion la jeune formation niçoise.