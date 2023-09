Handball N3 : La passe de 4 pour Corte

Salle Pascal Rossini à Ajaccio.

GFCA - HB Corte: 29-34 (mi-temps: 17-17).

GFCA

Trousselier (2), Peres (8), Boury (5), Lanfranchi, Tamirou (5), Maoudj (5), Dann, Ripoll (2), Meslem (2).

Corte

Lagrasta, Lanery (1), Gimenez (8), Bourlier, Belmonte, Orsatelli, Galibert (2), Rossi (1), Morato (6), Niang (5), Ouadah (8), Ribeiro, Demesy, Moulin (3). Arbitres: MM.Demarche et Kergall.





Gimenez et Ouadah auteurs chacun de huit buts, ont été, entre autres, les grands artisans de cette belle victoire qui aurait pu être bien plus large! Pourtant, à la pause les deux équipes étaient à égalité (17-17). Les Cortenais passaient la vitesse supérieure dès l'entame de la deuxième période et prenaient très vite la direction du jeu. Les Gaziers étaient littéralement étouffés par le jeu et le rythme imposés par leurs adversaires qui creusaient l'écart au fil des minutes.

Seule fausse note dans cette partie, la blessure à la hanche de Julien Demesy, qui était hospitalisé ce samedi soir à Ajaccio. D'ailleurs la partie fut interrompue durant près de trente minutes.

Corte est donc installé solidement en tête du classement général de cette Nationale 3.

Prochaine journée à domicile pour le HB Corte qui accueillera Sud Action Marseille le 14 octobre à 15h.