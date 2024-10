Handball N2 : Corte tombe à domicile face à Marseille

Après une première mi-temps jouée sur un rythme très soutenu, on se demandait si le HB Corte allait pouvoir tenir physiquement. Les deux premières minutes leur étaient favorables puisqu’ils maintenaient la pression et reprenaient le match en main ainsi que l’avantage du score (17-16) grâce à Morato et Gimenez. Mais Marseille ne s’en laissait pas conter et profitait de deux maladresses cortenaises pour passer devant (19-20). La marque restait très serrée et l’issue de la rencontre particulièrement indécise entre deux formations volontaires. Et si Ribeiro effectuait deux arrêts, Corte faisait preuve de trop d’imprécision en attaque. Une fois encore un penalty tiré à côté, cette fois par Florian Galibert, remettait Marseille en selle : 23-23 (45e).

Pourtant Chamekh par deux fois montrait le chemin aux Cortenais qui tombaient malheureusement dans un temps faible. À l’inverse le CS Marseille HB mettait un coup d’accélérateur pour avoir deux buts d’avance à la 53e (26-28). Un but de Legrand et un arrêt de Ribeiro semblait redonner des couleurs aux locaux, mais Maligue s’interposait sur un penalty de Rossi. Marseille creusait l’écart pour mener 30-27 à trois minutes du terme. Malgré le soutien extraordinaire du public, le HBC ne parvenait pas à rééditer son exploit face à Guilherand-Granges le 28 septembre dernier. Finalement les Cortenais s’inclinaient pour la première fois de la saison à domicile sur la marque de 28-31.

La prochaine journée aura lieu le 19 octobre. Corte s’en ira défier Frontignan-Thau, lanterne rouge de ce championnat de Nationale 2.