Handball N2 : Corte sombre à Antibes

Salle Saint Claude d’Antibes.

Antibes bat Corte 36-25 (mi-temps : 18-16).

Arbitres : MM. Mohamed Atia et Christophe Mezard.

Antibes : Gil (5 arrêts) ; Ghibaudo (1) ; Sergent (6) ; Sidibe (3) ; Blanc (5) ; Boullard (8) ; Saadi (1 arrêt) ; Abidi (1) ; Foubert ; Denat (3) ; Vallet (2) ; Tribillon (2) ; Daragon (3) ; Bossenauer (2).

HB Corte : Chamekh (4) ; Gimenez (2) ; Pannequin-Poggioli (1) ; Coggia ; Rossi (3) ; Orsateli ; Florian Galibert (1) ; Arnadu Galibert (2) ; Tamirou (1) ; Rodier (3 arrêts) ; Morato (3) ; Niang (5) ; Ribeiro (7 arrêts) ; Lanery (3).





Avec encore 22 tirs manqués et seulement 6 arrêts des gardiens Antibois : c'est incontestable, les Cortenais ont manqué une nouvelle fois d’efficacité devant les buts lors de cette rencontre à Antibes, deuxième au classement général.

Pourtant durant la première période, les hommes d’Adrien Magne ont fait jeu égal avec leurs adversaires en restant dans la partie grâce à des buts de Gimenez, Chamekh, Morato ou encore Niang, tandis que Ribeiro stoppait 7 tirs adverses. 5-5, puis 7-7, 10-10 et 13-13 à la 23e minute de jeu, Corte tenait bon et rentrait aux vestiaires avec seulement deux buts de retard sur Antibes : 18-16.





Ce n’est qu'au retour des vestiaires que le HB Corte lâchait prise. Trop d’imprécision devant les buts, deux fois deux minutes à Niang et Galibert perturbaient cette formation qui perdait du terrain sur son adversaire au fil des minutes.

Menés 20-16 à la 32e puis 25-20 à la 43e, les Cortenais avaient de plus en plus de mal à revenir dans la partie et se laissaient distancer par des Antibois bien plus en jambes et mieux inspirés devant les buts de Rodier.

Malgré un nouvel arrêt de ce dernier et des buts de Rossi, Chamekh et Morato, les montagnards ne parvenaient plus à recoller au score et Antibes filait vers une victoire écrasante. Après avoir mené 26-20, les locaux plaçaient le HB Corte à 7 points à la 52e minute pour finalement s’imposer très largement avec 11 points d’avance : 36-25.

La prochaine journée aura lieu le 28 septembre à 15 heures. Le HB Corte accueillera à cette occasion la formation du HB Guilherand Granges (Ardèche), actuellement 6e du général et qui est allé à Monaco accroché le nul (22-22).