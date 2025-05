Handball N2 - Corte maintenu malgré sa défaite à Istres (40-33)

Salle Bernard Bardin. Istres bat Corte 40-33, (mi-temps : 23-19). Arbitres: MM. Houry et Vuagnoux.



Istres

Matthieu-Lambert (11), Marchais (5), El Ahmad (3), Giroud (2), Lanfray (5), Beaudet (4), Barras, Navarro (6 arrêts), Rando (2), Hernandez (4 arrêts), Saura (3), Mori-Bernardini, Cortes (5), Iannione (5 arrêts).





Corte

Lanery (2), Gimenez (4), Pannequin-Poggioli (1), Mebarek (2), Florian Galibert (2), Orsatelli, Arnaud Galibert (2), Legrand (4), Rossi,, Morato (3), Niang (10), Chamekh (3), Rodier (4 arrêts), Ribeiro (5 arrêts).



C'est donc sans pression et l'esprit totalement libre que les Cortenais abordaient cette rencontre à Istres. Menés 3-0, ils revenaient dans le match grâce à Niang, Legrand et Gimenez. Arnaud Galibert trouvait même l'égalisation à la 13e minute de jeu avant de permettre au HBC de prendre l'avantage : 10-9. Deux arrêts de Ribeiro donnait l'occasion aux hommes d'Adrien Magne de garder l'avantage jusqu'à la 19e. Mais Istres n'avait pas l'intention de perdre cette dernière journée face à son public et Matthieu- Lambert remettait ses couleurs sur de bons rails.

Istres rentrait aux vestiaires avec avec une avance de 4 points: 23-19. En seconde période les Istréens ne devaient plus rien lâcher et maintenir leurs adversaires à bonne distance. Même si les Cortenais avaient de belles réactions par Niang et Legrand, on sentait que la tête était déjà ailleurs. Ils n'avaient plus également les jambes pour aller chercher un résultat, tant la saison fut longue et compliquée. Ils s'inclinaient sur la marque de 40-33, mais l'essentiel était déjà fait avant le match avec ce maintien assuré.

Les Cortenais s'apprêtent à présent à célébrer leur 40e anniversaire. Ce sera le 31 mai prochain au Cosec de Corte avec un programme des plus festifs, comme on peut s'en douter !