Gymnastique rythmique : 230 jeunes athlètes à Ajaccio pour les championnats de Corse

Le week-end dernier, la Halle de Vignetta à Ajaccio a accueilli les Championnats Interdépartementaux Individuels pour la catégorie Nationale B et des Championnats de Corse Individuels pour les autres catégories. 230 gymnastes, des clubs de l'AG Balagne, d'Espoir Bastia, du GC Lucciana, du Fiumorbu CG, de l'AS Porto-Vecchio, du GC Valinco et du GC Paese Aiaccinu se sont affrontées pour remporter le titre de championne de Corse.



Ce premier évènement majeur de la saison gymnique a été organisé par le Comité Régional Corse de gymnastique, le GCPA, et les bénévoles de tous les clubs insulaires. "C'est une véritable équipe de 80 personnes qui s'est activée tout le week-end pour nous permettre l'accueil dans les meilleures conditions de toutes ses gymnastes, déplacer le matériel pour mettre la salle en conformité, évaluer les gymnastes, les accompagner, saisir les notes, assurer la buvette, le stand de justaucorps, assurer le bon déroulement..." détaille la Coordonnatrice de l'Equipe Technique Régionale, Chantal Carriol, "Nous les remercions tous chaleureusement ainsi que la mairie d'Ajaccio pour la mise à disposition des installations et Laurent et Sauveur les gardiens du week-end pour leur disponibilité."