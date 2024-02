Gymnastique : Des parcours départementaux réussis à Propriano et Ghisonaccia

Les participantes, issues du GymClub du Valinco, de l’AS Porto-Vecchio et du GC Paese Aiaccinu pour la Corse-du-Sud, et du Fium’Orbu-Castellu Gymnastique, Espoir Bastia, AG Balagne et GymClub de Lucciana pour la Haute-Corse, se sont succédé sur les 10 ateliers constituant une première approche aux 4 agrès de la gymnastique artistique, afin de réaliser des éléments techniques et recueillir une note sur 5.

Au terme de leur passage, les gymnastes ayant recueilli au moins 28 points sur 50 validaient leur niveau 2. « C’est un grand moment pour nos gymnastes, car c’est la toute première fois de leur vie qu’elles concourent au côté de filles venues d’autres clubs. C’est toujours une fierté de les voir donner le meilleur d’elles-mêmes, elles sont toutes très appliquées » expliquait Eva Gorbinkoff, technicienne du Fium’Orbu Castellu Gym.





Au programme, roulades avant et arrière au sol, maintien sur la poutre, enroulé aux barres, exercices de souplesse et équilibre avec descente en pont : « L’objectif de ce genre de rendez-vous est de mettre en valeur les bienfaits de la gymnastique chez les enfants, tant au plan du développement physique que mental : les gymnastes se familiarisent avec la coordination, le développement du sens de l’équilibre, ou encore l’acquisition de la confiance en soi par exemple », précisait de son côté Céline Leonetti, technicienne du GymClub du Valinco.





Ces évènements se sont déroulés dans une ambiance très bienveillante, notamment grâce au public venu en nombre (500 personnes à Ghisonaccia et 300 à Propriano) pour soutenir les gymnastes, et aux équipes techniques venues de tous les clubs pour prêter main forte aux organisateurs avec des juges diplômés, et des bénévoles pour assurer la mise en place des plateaux de compétition. Une alchimie qui a permis aux futures championnes de pratiquer leur passion dans les meilleures conditions et de repartir avec une belle médaille et un grand sourire.





Au terme de cette belle journée, qui en appelle beaucoup d'autres, les clubs organisateurs ont chaleureusement remercié les municipalités de Ghisonaccia et de Propriano pour la mise à disposition des installations, ainsi que toutes les personnes présentes, entraîneurs, juges, bénévoles, parents, pour avoir fait de ces évènements de belles réussites pour les enfants.