Guy Profizi tête de liste de "A Vodda di fà" pour les municipales à Conca

Face au public venu nombreux assister à la présentation de l’équipe de « A Vodda di fà », ce samedi Guy Profizi, tête de la liste, a pris la parole pour présenter le programme crée par un groupe d’habitantes et d’habitants de Conca, qui « espère trouver des solutions aux questions d’avenir qui se posent aujourd’hui pour le village. »



« Conca est à la croisée des chemins, nous devons valoriser nos atouts et chacun sait que chez nous, nous en avons de nombreux… » explique Guy Profizi avec humour et en préambule de la présentation de ses 11 colistiers avec « La volonté de faire ».







Convaincus de la nécessité d’une union de toutes les sensibilités désireuses de changement, l’équipe de A vodda di fà a participé à l’élaboration d’un programme local qui veut « renouveler les équipes et les pratiques au service de la population et de sa qualité de vie ».







Entre solidarité et modernité







La démarche, humaine et sociale mise en avant par la liste pour empêcher que le village « devienne un dortoir, où personne ne se connait » est compatible avec le projet de village dynamique et moderne que Guy Profizi défend : « nous sommes conscients de la chance que nous avons de vivre dans un village remarquable détenteur de nombreux avantages et nous ferons notre maximum pour continuer à le faire vivre fier, ancré dans son histoire et à la fois ouvert sur la modernité ».



Grace à une équipe jeune, dynamique et déterminée ce projet municipal veut servir les intérêts de tous, une commune où les citoyens participeront davantage aux décisions, dans une logique participative.







Zéro personne isolée à Conca



Avec la création d’une permanence en mairie, d’un service d’intervention à domicile pour les personnes dépendantes ou âgées et la mise en place d’une navette bihebdomadaire assurant la liaison vers Porto-Vecchio, l’objectif primordial pour A Vodda di fà est qu’aucune personne ne soit isolée à Conca. Parallèlement à cet objectif fixé, cette nouvelle équipe veut également se saisir des questions d’ordre plus général telles que la gestion des postes de récolte de déchet, l’urbanisme, le réseau routier mais aussi la lutte contre les incendies.



Protéger le village et ses habitants, avancer vers l’avenir ensemble, préserver un confort de vie tout en restant fidèle aux valeurs et aux racines de leur village. Pour la nouvelle liste, la volonté de faire est la carte maitresse et la chance d’aimer profondément le village, son atout majeur.