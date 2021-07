Guy Armanet : « Une envie forte de servir la Corse et de faire avancer les dossiers de l’environnement »

Nicole Mari le Dimanche 18 Juillet 2021 à 21:54

Conseiller territorial Femu a Corsica depuis 2015, ex-président du SIS 2B, le maire de Santa-Maria-di-Lota, Guy Armanet, accède au Conseil exécutif de la Collectivité de Corse et prend en charge l’Office de l’environnement de la Corse (OEC). Avec une priorité urgente : la crise récurrente des déchets. Et un objectif : s’inscrire dans la continuité et faire avancer rapidement les dossiers environnementaux. En vidéo.