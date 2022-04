Guingamp met fin à l’invincibilité du SC Bastia à domicile (1-2)

La rencontre débutait sur un rythme plutôt lent, les Guingampais faisant preuve d’un peu plus de maîtrise du ballon. La première grosse occasion sera d’ailleurs bretonne à la 19ème minute de jeu. Il faudra attendre la 26ème coté corse. Les Bastiais, plutôt dominés en cette 1ère période auraient pu bénéficier d’un penalty pour une faute sur Santelli dans la surface en fin de 1ère période, mais l’arbitre en décidera autrement. 0 -0 à la pause.

A la reprise le jeu est plutôt équilibré mais les Bastiais contrairement aux Bretons ont du mal à se trouver. Pourtant à la 57ème Salles Lamonge trouve Talal complètement seul au point de penalty. La reprise de volée de l’attaquant bastais fait mouche. Mais l’avantage sera de courte durée puisque Pierrot égalise 4 minutes plus tard presque de la même manière sur un centre de Sivis. Les deux équipes se rendent coup pour coup mais sans vraiment inquiéter les gardiens. Pourtant Pierrot prendra le dessus à la 73ème et donnera l’avantage aux visiteurs. La fin de match est tendue sur une pelouse balayée par de fortes rafles de vent. Les joueurs de Régis Brouard tenteront tout pour revenir au score. En vain.



Feuille de match

33ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 2 EA Guingamp (0 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 6500





Arbitre principal : Nicolas Rainville

Arbitre assistant 1 : Frédéric Hébrard

Arbitre assistant 2 : Stephan Pignatelli

4ème arbitre : Félicien Gazon



Buts :

Talal (57ème ) pour SCB.

Pierrot (61ème - 73ème ) pour Guingamp.



Avertissements :

Sainati (43ème) – Guidi (53ème) pour Bastia

Ba 51ème pour Guingamp



SCB : Placide – Roncaglia ( Ben Saada 81ème) – Guidi – Kaïboué – Palun (Schur 71ème) – Le Cardinal (Bocognano 34ème) – Sainati – Vincent (c) – Santelli – Salles Lamonge (Manzala 71ème) – Talal.

Entr. : Régis Brouard





EAG: Basilio – Sivis – Riou – Lemonnier – Quemper – Muyumba – El Hadji Ba (Abi 71ème) – Merghem (Barthelme 71ème) – M’Changama (c) – Livolant – Pierrot (Cathline 90+2).

Entr. : Stéphane Dumont





Contexte

Le maintien à portée de crampons des bastiais. Une victoire contre son adversaire d’un soir, déjà assuré du maintien lui.



Les buts

57ème : Sur un centre de Salles Lamonge de la gauche, seul au point de penalty Talal expédie le cuir dans les filets de Basilio.

61ème : Sur un centre de la droite de Sivis, bien seul aux 6 m, Pierrot égalise.

75ème : Sur un centre de la gauche d’Abi au 2ème poteau, Pierrot à la lutte avec Guidi se jette dans le but de Placide et marque.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les Bastiais.

12ème : Coup-Franc pour l’EAG à 30 m, face au but. M’Changama expédie le ballon largement au-dessus de la transversale de Placide.

19ème : Superbe claquette de Placide qui sort le ballon en corner sur une reprise de volée puissante de M'Changama au point de penalty.

22ème : Coup-franc pour Guingamp aux 30 m, face au but. M’Changama tire largement à coté du montant droit de Placide.

26ème : Bien servi par Salles-Lamonge sur le coté gauche, Santelli s’infiltre dans la surface et tire dans un angle fermé. Le ballon longe la ligne des 6 m ne trouvant pas de partenaire.

32ème : Lancé par Talal du milieu de terrain, Santelli tente sa chance des 25 m mais son ballon trop mou n’inquiète pas le gardien breton Basilio.

40ème : Corner pour le SCB à gauche. Salles-Lamonge à la « rémoise » avec Palun mais le centre de ce dernier est bien renvoyé par la défense bretonne.

41ème : Santelli est pris en sandwich dans la surface de réparation et s’écroule mais l’arbitre ne siffle pas penalty.

47ème : Vincent sert Santelli excentré à droite dans la surface bretonne mais ce l’attaquant bastiais rate complètement son centre.

53ème : Coup-franc pour Guingamp des 25 m face au but. Le mur bastiais repousse le tir de M’Changama.

84ème : Tir de loin de Kaïboué, largement au-dessus de la transversale de Basilio.

90+3 : Corner de Ben Saada de la gauche. Bocognano reprend de la tête mais Basilio se détend sur sa gauche et détourne le ballon en corner.



Joueurs les plus en vue :

Vincent - Talal pour le SCB

M’Changama – Pierrot pour Guingamp.



Pour l’anecdote :

5 supporters dans le kop breton.



Bilan sportif :

0 point et il faudra attendre encore pour atteindre les 42 points du maintien.



Ils ont dit

Régis Brouard, entraineur du SCB :

« Match raté, engagement raté, coaching peut-être raté aussi. Un non-match de notre part face à une belle équipe de Guingamp qui a mis du rythme. On a marqué et cru à notre bonne étoile. On a eu beaucoup de réussite d’ouvrir le score et on aurait du le tenir plus longtemps. Ils sont vite revenus dans le match et ils sont restés dans cette dynamique. Ils nous ont percutés, mis beaucoup de vitesse dans le jeu, de vélocité et on n’a pas sur régler ça. On n’a pas joué à notre niveau. On a oublié les fondamentaux, sur ce qui faisait notre force. Il y avait penalty sur Santelli. Maintenant il va falloir finir le travail. L’exigence du monde pro, il ne faut pas l’oublier ».





Stéphane Dumont, entraineur de Guingamp

« On a eu 10 minutes de flottement en fin de 1ère mi-temps, on s’est mis le feu tout seul. En 2ème période on est restés serein, on ne s’est pas précipités. On a réussi à égaliser rapidement et ça nous a fait du bien. L’apport des remplaçants a été primordial sur la fin. On avait pour objectif de construire le match et on a pas mal réussi. On a eu du caractère et de la lucidité. »