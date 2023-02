Guingamp contraint le Sporting au partage des points (1-1)

Surprise ce sont les Bretons qui entraient le mieux dans le match pressant les bastiais dans leur camp. Il fallait 5 bonnes minutes pour que les coéquipiers de Vincent desserrent cette emprise portant enfin le ballon en terre bretonne. Des bastiais encore bien brouillons qui ne mettaient pas vraiment en danger le gardien adverse. Un coup-franc lumineux de Kaïboue à la 31ème permettait aux hommes de Régis Brouard d’ouvrir le score. Les Corses étaient alors tout autre sur la pelouse et se créaient deux balles de break mais les visiteurs s’en sortaient bien. 1-0 c’était le score à la mi-temps.

La seconde période démarrait sur un bon rythme, les Bretons voulant faire leur retard, les Corses tentant de doubler la mise. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et c’est finalement Guingamp qui parvenait à égaliser à 10 minutes de la fin sur une malencontreuse erreur du malheureux Guidi. Plus rien ne sera marqué malgré un forcing des joueurs du président Ferrandi dans les dernières minutes de jeu. Un nul qui s'achève dans la confusion et qui laisse des regrets et qui fait piétiner le Sporting au plan comptable et perdre une place au classement: 8èmes avec 35 points.





Feuille de match

24ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 EA Guingamp (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau – 11 dg

Spectateurs : 8750



Arbitre principal : Alexandre Perreau-Niel

Arbitre assistant 1 : Yohann Larhant

Arbitre assistant 2 : Nicolas Durand

4ème arbitre : Brice Bayour





Buts :

Kaïboue (31ème) pour SCB

Courtet (80ème) pour EAG



Avertissements :

Gaudin (35ème) pour EAG

Van Den Kerkhof (48ème) pour SCB



SCB

Boucher – Guidi – Bonhert – Kaïboue – Van Den Kerkhof – Palun – Roncaglia (Alfarela 83ème) – Vincent (c) – Salles Lamonge – Magri (Santelli 74ème)– Djoco.

Entr. : Régis Brouard





EAG

Basilio – Roux – Gomis – Mbe Soh – Sivis – Muyumba (Courtet 78ème) – Picard (Barthelme 73ème) – Gaudin (Quemper 73ème) – Livolant (c) – El Ouazzani (Siwe 88ème) – Guillaume.

Entr. : Stéphane Dumont





Le film du match

1ère période

Coup d’envoi donné par les Bretons qui attaquent face à la tribune Ouest.

4ème : Coup-franc pour les Guingampais à 30 mètres des buts corses. Le tir de la droite de Livolant est repoussé par la défense bastiaise.

8ème : Tir de Roncaglia (SCB) des 25 m. Le ballon est hors cadre.

10ème : Corner de Salles Lamonge (SCB) de la gauche. Gros cafouillage devant le but breton mais le gardien Basilio peut s’emparer du ballon.

23ème : Djoco (SCB) récupère un ballon dans la surface bretonne et après un crochet centre sur Magri. La tête piquée de celui-ci frôle le montant gauche de Basilio.

25ème : Tir de Roncaglia (SCB) à l’entrée de la surface adverse. Le ballon est capté par le gardien Basilio.

BUT 31ème : Coup-Franc de la droite de Kaïboue (SCB), sorte de petit corner, à 20 m des buts breton. Le ballon lifté du défenseur bastiais s’engouffre dans la lucarne droite de Basilio. 1-0

36ème : Coup-franc de Van Den Kerkhof (SCB) des 30m sur la droite. La reprise de Magri à la réception au 1er poteau est déviée d’une superbe claquette par Basilio au-dessus de sa transversale.

42ème : Superbe ouverture de Salles Lamonge (SCB) pour Magri qui devance la sortie de Basilio et le lobe mais le ballon heurte la transversale. Au point de penalty l’attaquant bastiais reprend de la tête mais un défenseur breton dégage le cuir.

44ème : El Ouazzani (EAG) s’infiltre dans la surface corse mais Boucher le gardien plonge dans ses pieds et s’empare du ballon.

2ème période

53ème : Gaudin (EAG) fausse compagnie à son garde du corps corse mais son centre de la gauche est bien stoppé par Boucher.

59ème : Bien lancé par Vincent (SCB), Magri se présente devant Basilio qui gagne son duel contre l’attaquant.

70ème : Tir puissant des 30 m de Picard (EAG), face au but, Boucher se détend sur sa droite pour mettre le ballon en corner.

72ème : Centre de la gauche de Livolant (EAG), le ballon repris de la tête au 1er poteau par El Ouazzani est bien stoppé par Boucher.

79ème : Vincent (SCB) s’essaye des 20 m mais le ballon passe à côté.

BUT 80ème : Sur une erreur de Guidi qui s'emmêle les pinceaux, Courtet récupère le ballon dans la surface et bat Boucher de près.

82ème : Au point de penalty tête de Palun (SCB) à coté des buts de Basilio.



Ils ont dit

Régis Brouard, entraineur SCB

«Sur le scénario du match on a perdu deux points. On a fait un match plein dans l’ensemble. On a eu des situations intéressantes malgré la possession de Guingamp en 2ème période. On sort frustrés. On a retrouvé le Sporting qu’on aime avec de l’engagement, une équipe active sur le terrain. Ils ont répondu à mon atteinte. Il y a eu cette erreur. C’est le foot. On s’est créé plus d’occasions que les semaines précédentes. On a frappé au but. Mais la réussite n’était pas là. On a retrouvé beaucoup d’énergie, c’est positif ».



Stéphane Dumont, entraîneur de Guingamp

«On a pris un bon point. On a eu du répondant. On a eu du jeu direct et vers l’avant. C’est ennuyeux et frustrant de prendre un but sur coup de pied arrêté. Dans l’ensemble on a été cohérent avec une bonne entame de match. On a fait une bonne 2ème période avec cette égalisation à la clé. On a une continuité par rapport à notre victoire de la semaine dernière.».