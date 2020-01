Guillaume Pianelli, le Bastiais champion du Canada

De Bastia à la petite ville de Trois Rivières au Québec il n'y a qu'une passe et... quelques degrés en moins. Poursuivre sa passion et étudier au Canada, c'est le choix qu'a fait Guillaume Pianelli. Passé par le Sporting Club de Bastia, où il a fait ses armes de ses six ans à ses dix-neuf ans, le jeune défenseur central de 21 ans a franchi l'Atlantique en août 2019, pour rejoindre l'équipe universitaire des Patriotes. Du haut de ses 1m90, le joueur au regard juvénile explique sa décision "Je suis parti car je voulais voir autre chose, voyager. En France ce n'était pas possible d'étudier et jouer en même temps. Au Canada comme aux Etats-Unis, pratiquer une activité sportive c'est très courant. Les horaires sont aménagées et nous avons des bourses."



Pour se préparer à la Coupe du Monde de 2026, le Canada recrute de plus en plus de joueurs étrangers. Il faut dire que le "soccer" n'est pas le sport le plus populaire à Trois Rivière. Ainsi, sur les 28 joueurs de son équipe, 10 sont français et sont partis pour les mêmes raisons que lui. En parallèle, le jeune Corse étudie à l'Université du Québec l'éducation physique et sportive. Le cursus étant différent, il devra rester pendant quatre ans au Canada pour obtenir son diplôme.



Le foot coûte que coûte

Après avoir obtenu son bac économie au lycée Jeanne D'Arc, Guillaume s'est consacré au football. Pendant deux ans, il a mis ses études de côté pour intégrer l'équipe réserve du Sporting. Un an plus tard il signait à l'Etoile filante bastiaise. "Je m'étais donné jusqu'à 20 ans pour être joueur professionnel sinon je poursuivais mes études. Cela n'a pas été le cas alors je suis passé à autre chose et c'est là que s'est présenté à moi cette opportunité", explique-t-il.

Une chance qu'il a bien fait de saisir puisque trois mois après son arrivée, lui et ses coéquipiers obtenaient le titre de champion du Canada lors de la compétition inter-universitaire. Des souvenirs qui resteront sans aucun doute gravés en lui.



Même si son coeur reste en Corse, le jeune homme ne regrette pas d'être parti. "Les paysages sont magnifiques, les gens sont incroyables là-bas, ils ont su tout de suite me mettre à l'aise. Je recommande vraiment cette destination." Le jeune homme reviendra sûrement sur son île natale, mais pas tout de suite, car une équipe de première Ligue semi-professionnelle à Montréal l'a remarqué et lui a d'ores et déjà demandé de venir faire le championnat d'été avec elle.