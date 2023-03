Guide Michelin 2023 : Quels sont les restaurants étoilés en Corse ?

Le palmarès tant attendu par les chefs vient d’être dévoilé, ce lundi 6 mars à Strasbourg. 44 restaurants obtiennent une nouvelle étoile (contre 49 l’année dernière), dont 39 qui décrochent leur première étoile, quatre qui se voient récompensés d’une deuxième étoile et un seul qui obtient la précieuse troisième étoile.Au total, la sélection 2023 recommande 630 tables étoilées (29 trois étoiles, 75 deux étoiles et 526 une étoile) en France.Cette année, encore, quatre restaurants corses figurent sans discontinuer dans la bible de la gastronomie française : le Casa Del Mar à Porto-Vecchio brille pour la quatorzième fois par ses deux étoiles. Le domaine de Murtoli, dans l'extrême-sud, conserve une étoile et obtient son sixième macaron consécutif. A Casa di Mà à Lumio ainsi que la table de la Signoria à Calvi conservent aussi leur étoile obtenue respectivement en 2020 et 2019.