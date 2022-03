Guerre en Ukraine : un convoi humanitaire au départ de Calvi

François s'est rapproché de Olena Chytarenko et Olena Strembou. Toutes deux Ukrainiennes et résidentes à Calvi, elles se sont mobilisées aux côtés des Calvais pour la réception et le tri des nombreux dons. "J'ai été très surprise que François Colombani vienne me voir lundi, pour m'informer de l'organisation de cette aide humanitaire. Ca fait très chaud au cœur de voir que les gens ne sont pas indifférents à notre tristesse. C'est une catastrophe qui trouche tout le monde. C'est un énorme soutien pour nous", confie Olena C, très émue.

Touchée également, Olena S. remercie toutes les personnes qui se sont senties concernées par leur sort. "Ce que fait la Balagne pour l'Ukraine et ce que font tous ces gens autour de nous, c'est merveilleux".

Mais aujourd'hui, et depuis de très longs jours, c'est l'inquiétude permanente qui pèse sur elles et leurs familles depuis l'annonce de l'arrivée des troupes russes dans leur pays. "Je n'oublierai jamais l'appel de ma mère à 5 heures du matin, pour me dire que les armées russes étaient rentrées sur le territoire et qu'ils avaient attaqué les aéroports. C'était catastrophique", se rappelle la seconde jeune femme, les larmes aux yeux et la voix tremblante, avant d'ajouter en montrant une photo de chez elle, "on est attaqué ! On dit nos proches en pleurs au téléphone. Alors on rester en contact H-24. Les 4 premiers jours on n'a pas dormi. Notre seule envie, qui je pense est la même pour tous, est d'ouvrir enfin les yeux et de se dire que ce n'était qu'un terrible cauchemar. On veut se réveiller. Le monde va se réveiller. Maintenant on prie pour que cette catastrophe, que la folie de ce monstre qui a envahie notre terre, ne s'étende pas à d'autres pays. Comme on dit chez nous, on n'a jamais vu le visage de Dieu, mais aujourd'hui on a vu le visage du Diable".



Olena Chytarenko et Olena Strembou tiennent à remercier, la confrèrie et les bénévoles pour leur aide si précieuse.