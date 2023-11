Guerre Israël-Hamas : Un collectif pour la paix se crée en Haute-Corse

« L’attaque terroriste, la tuerie d’hommes, de femmes et d’enfants, la prise d’otages, perpétrées le 7 octobre par le Hamas contre la population civile israélienne appellent condamnation et sanction » explique Hélène, membre du collectif, «Ces actes odieux ne peuvent justifier la vengeance aveugle du gouvernement israélien à laquelle nous assistons depuis contre la population civile palestinienne ainsi massacrée. Cette escalade se nourrit de la volonté du Hamas de détruire l’Etat israélien et de celle du gouvernement Netanyahou de renforcer la politique de colonisation en rejetant la création d’un état palestinien. Elle s’accompagne du silence coupable des Etats occidentaux, dont le gouvernement français, qui ont accordé leur soutien total au gouvernement Netanyahou en oubliant la politique d’apartheid et de pogroms ». Le Collectif de Corse créé le 6 novembre « exige un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages prisonniers du Hamas, la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population, le retrait de l’armée israélienne de Gaza et la levée du blocus ».



Parmi les organisations qui ont déjà rejoint le collectif : Parti Communiste Français (Haute-Corse), CGT2B, Europe Ecologie les Verts, Utopia Corsica, Secours populaire 2B, Groupe Bastia La France Insoumise, Association Aides et Actions Solidaires, Ligue des droits de l’homme… Le Collectif appelle les organisations ou individuellement les citoyens à le rejoindre afin de créer « les conditions d’une mobilisation citoyenne en Haute-Corse ».