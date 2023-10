Guerre Israël-Hamas : Les réactions en Corse

Trois jours après l'attaque du Hamas contre Israël, Femu a Corsica a estimé mardi que le Hamas n'était pas "un mouvement palestinien de libération nationale" mais "une organisation islamiste et terroriste". "A ce stade, nous voulons l'exprimer sans la moindre ambiguïté, en tant que mouvement nationaliste corse: le Hamas n'est pas un mouvement palestinien de libération nationale. Il est une organisation islamiste et terroriste", écrit Femu a Corsica dans un communiqué.

Femu a Corsica "apporte son soutien total au peuple israélien plongé dans le deuil et dans l'effroi" et "même si elle paraît lointaine et quasi-illusoire au vu du contexte et des protagonistes, la solution politique passera par la création de deux Etats donnant aux deux peuples une égale dignité quant à leur reconnaissance par les institutions internationales", appelle-t-il de ses voeux.