Groupe chiroptère Corse : gardiens depuis 30 ans des chauves-souris de l'ile

La Pollution lumineuse : Un défi écologique

Les nouvelles missions du GCC visent également à sensibiliser le public et les élus locaux à la problématique de la pollution lumineuse. "De nombreuses études ont montré que la pollution lumineuse avait des conséquences importantes sur les chauves-souris", explique Anna Roche. "Cela a des répercussions directes, en perturbant leurs déplacements en créant une barrière lumineuse, et indirectes, en déséquilibrant les différentes espèces de chauves-souris. Certaines espèces ont développé des stratégies pour se nourrir des insectes attirés par la lumière, tandis que d'autres évitent la lumière, ce qui limite leur déplacement et, par conséquent, leur accès à la nourriture." Le GCC préconise donc des mesures telles que la diminution de l'éclairage public pendant la nuit, la limitation de l'éclairage entre 21h et 6h du matin, la restriction de l'éclairage aux zones nécessaires pour des raisons de sécurité, et l'adoption de sources lumineuses moins perturbatrices pour la faune.

Le GCC, qui compte quatre employés à temps plein et une quarantaine d'adhérents, bénéficie du soutien financier de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et de l'Office de l'Environnement de Corse. L'association organise régulièrement des événements de sensibilisation, notamment les "Nuits de la Chauve-Souris", pour éduquer le public sur l'importance de la préservation de ces créatures emblématiques et de leur habitat.

Depuis plus de 30 ans, l'association Gardiens des Chauves-Souris Corses (GCC) s'engage activement dans la préservation de la biodiversité de la Corse. Basée à Corte, elle étend son action à l'ensemble de l'île. Son objectif principal est de protéger les 22 espèces de chauves-souris recensées en Corse, dont certaines sont endémiques, tout en sensibilisant le public à travers des conférences, des soirées thématiques et des interventions dans les écoles. "L'association mène également des études approfondies pour mieux comprendre ces fascinantes créatures volantes et contribuer ainsi à leur préservation." explique Kate Derrick, « nous sommes une association de protection de la nature basée à Corte mais nous intervenons dans toute la Corse.Le GCC a récemment étendu a récemment étendu son champ d'action avec deux nouvelles missions axées sur les trames écologiques et le problème croissant de la pollution lumineuse. "La mise en place de trames vertes, turquoises et noires nous permet d'étudier les zones de déplacement, d'alimentation et d'habitat des chauves-souris dans un territoire donné", explique Anna Roche. La trame verte se rapporte aux continuités écologiques terrestres telles que les milieux forestiers, les haies, les espaces agricoles et les maquis. La trame bleue se focalise sur les continuités écologiques aquatiques, notamment les cours d'eau et les zones humides. Enfin, la trame noire se concentre sur la pollution lumineuse. "Dans ce projet, notre objectif est d'étudier les déplacements des chauves-souris sur un territoire spécifique", précise Anna Roche. "Pour ce faire, nous analysons les réservoirs de biodiversité, les zones abritant de grandes populations de chauves-souris, où les mères se rassemblent pour élever leurs petits. Les mères empruntent des couloirs écologiques pour rejoindre leurs zones de chasse, et chaque couloir est attribué à une couleur distincte."Malheureusement, certaines colonies de chauves-souris disparaissent au fil du temps. "Nous constatons la disparition de certaines colonies qui existaient en Corse depuis plusieurs années. Cette tendance est de plus en plus préoccupante", ajoute Kate Derrick. Selon les observations du chiroptérologue de l'association, certaines espèces ont vu leurs populations diminuer de près de 40% au cours des dix dernières années.Contrairement aux idées reçues, les chauves-souris ne représentent aucune nuisance pour l'homme. "La chauve-souris n'est en aucun cas un animal nuisible pour l'homme", souligne Kate Derrick. "Au contraire, elle offre des avantages significatifs en se nourrissant d'insectes et de moustiques. Chaque nuit, une chauve-souris peut dévorer jusqu'à un tiers de son poids en insectes. De plus, des études de plus en plus nombreuses démontrent que les chauves-souris sont de précieuses alliées pour l'agriculture, car elles régulent les populations de petits papillons et de mouches. Cette régulation naturelle est bien plus écologique que l'utilisation de pesticides."