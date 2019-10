Grosseto-Prugna Porticcio : Louis Giordani officiellement candidat aux municipales

Dans quelques mois vous serez appelés à faire un choix d'avenir pour notre commune qui nous engagera tous pour les 6 prochaines années.

Comme moi, vous avez fait le choix de vous installer sur Grosseto-Prugna Porticcio, cette commune riche de diversité que lui offre tant le village et ses montagnes et l'attrait de l'intérieur que sa station balnéaire son littoral, son tourisme, aux portes d’Ajaccio, voulant bénéficier d'une qualité de vie sans subir les contraintes de sa proximité d'une ville moyenne et sans en subir les nuisances.

Or, vous êtes nombreux à vous élever contre la situation actuelle, déçus par la dégradation de la qualité de vie au sein de notre commune et pour cause, les années de cette mandature n'ont été que déception tant au niveau du manque de réalisations structurantes que de développement en passant par une gestion hasardeuse et un lien social qui se délite.

Chacun de nous, en s’installant sur notre commune, souhaite pouvoir bénéficier d’une qualité de vie préservée dans un cadre privilégié.

A ce titre, en tant qu’élu de l’opposition, j’ai attiré l’attention de la majorité des problème récurrents qui nuisent au quotidien des habitants et des besoins nécessaires au bon développement de la commune.

Le temps est venu de créer une nouvelle dynamique en menant une politique de développement durable où les citoyens et l’environnement seront au cœur des priorités, de mettre en valeur notre patrimoine, de rendre harmonieux et cohérent l’urbanisme, de faire de la place à la culture, de miser sur l’éducation notamment en œuvrant pour l’implantation d’un lycée, de développer le sport en se dotant d’un complexe sportif, de créer du lien social au travers d’une véritable politique de solidarité, de promouvoir une agriculture responsable, de créer l’essor économique d’une commune active toute l’année, source d’emplois qui sait maitriser son tourisme et se tourner vers l’avenir.

Beaucoup d'entre vous me connaissent d’amitié mais aussi comme citoyen de la commune ou leader d’une opposition municipale que j’ai toujours voulu constructive, libre de parole et de tout clanisme politique.

Conscient de mon attachement et de mon engagement pour cette commune vous êtes nombreux à me demander de porter une liste responsable avec des projets d’avenir pour un changement radical de direction municipale.

De par ma passion et le dévouement que je porte à notre commune et par une connaissance des enjeux, de la conduite des affaires municipales tant financières que structurantes", après mûre réflexion conscient de la tâche qui nous attend pour installer un nouvel élan, équiper, structurer et redynamiser notre commune, devant cette situation qui se dégrade d'année en année j’ai pris la décision de présenter à vos suffrages une équipe et un programme incarnant une volonté forte de faire de Grosseto-Prugna Porticcio une commune traditionnelle et moderne où il fait bon vivre.

Les 15 et 22 mars 2020 donnons du cœur et du sens à notre voix. « Des actes non de vaines promesses ! »

www.louisgiordani.com