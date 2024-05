Gros succès pour la « Journée des talents » à Bastia

Cette journée des talents ou Scena Aperta avait pour but de révéler les talents de jeunes de 6 à 15 ans. Les domaines étaient variés : Danse, chant, musique, dessins théâtre, humour, en solo, duo ou en groupes. Près de 40 « artistes » se sont produits devant un public nombreux et une ambiance très conviviale.

Bien difficile parfois pour le jury de faire des choix tant le niveau était élevé. Ce jury était composé du maire de Bastia, Pierre Savelli, Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS, Doria Ousset, chanteuse, Ange Torre, chanteur, Jean Pierre Giudicelli, comédien et Saveria Tomasi, danseuse.

Afin d’équilibrer les prestations, 3 tranches d’âge avaient été établis :

Dans la 1ère, les CP/CE1/CE2, le 1er prix a été décerné à Anna Gambotti, pour ses prestations chant et violon.

Dans la catégorie CM1 CM2, le jury n’a pas réussi à départager deux des concurrents et a donc attribué le 1er prix, ex-aequo à Andrei Apopei, pianiste et Francescu Dolesi, dessinateur.

En catégorie collège, c’est une troupe de 6 Danseuses de l’école de danse New Body qui a été plébiscitée grâce à une magnifique prestation sur le thème Beetlejuice