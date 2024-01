Grippe : la Corse passe en phase épidémique

Alors que l'épidémie de bronchiolite montre des signes de ralentissement, la grippe saisonnière prend de l'ampleur dans plusieurs régions françaises, avec dix d'entre elles désormais en état d'épidémie, selon le dernier bilan de Santé publique France publié le 3 janvier.

La grippe a récemment touché la Corse, qui la semaine précédente se trouvait encore en phase pré-épidémique. À présent, presque toute la métropole est impactée, à l'exception de la Bretagne, de la Normandie et des Pays de la Loire qui restent en phase pré-épidémique. Outre-mer, la Guadeloupe a rejoint la Guyane et Mayotte en étant également en phase épidémique.



Une augmentation significative

En Corse, les statistiques de la dernière semaine de l'année 2023, du 25 au 31 décembre, révèlent une augmentation significative des cas. Aux urgences, le nombre de passages pour syndrome grippal toutes tranches d'âge confondues a explosé de 177,8%, tandis que les hospitalisations ont augmenté de 200%. Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, les passages aux urgences et les hospitalisations ont également grimpé de 200%.

Sos Médecins note également une hausse des consultations pour syndrome grippal, avec une augmentation de 58,9%. L'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse rapporte un taux d'incidence pour syndromes grippaux de 143 pour 100 000 habitants, en hausse par rapport aux 120 pour 100 000 habitants de la semaine précédente.

Bien que ces chiffres soient à relativiser en raison des faibles effectifs, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de rester vigilant face à la coexistence de la bronchiolite, des gastroentérites et du Covid dans l'île. L'ARS recommande d'appeler le 15 avant tout déplacement aux urgences, soulignant l'importance des "bons réflexes" pour faire face à cette situation sanitaire complexe.