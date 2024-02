Grippe aviaire : deux goélands porteurs du virus retrouvés morts sur la plage de Solaro

Le 23 janvier dernier, des agents l’Office Français la Biodiversité (OFB) retrouvaient deux goélands morts sur la plage de Solaro. Dans un contexte marqué par une résurgence des cas de grippe aviaire, ils demandaient alors une recherche du virus sur leurs dépouilles.Les résultats, reçus vendredi, ont confirmé que les deux oiseaux étaient bien porteurs du virus de type M.Toutefois, les services vétérinaires de la Direction départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Haute-Corse assurent ce jeudi que « ce virus n'est pas hautement pathogène ». Ils précisent en outre que cette découverte « ne modifie pas le niveau de risque départemental vis-à-vis de la grippe aviaire hautement pathogène ».En novembre 2020, suite à « un cas de mortalité importante » d’oies et de poules , un foyer avait été détecté sur la commune de Lucciana et avait occasionné « l’euthanasie d’un élevage d’environ 200 à 300 poules » sur place.