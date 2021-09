Grève générale à La Poste en Corse : les employés manifestent en masse

Ils ont fait le déplacement depuis Bastia, Prunelli, Moriani, ou encore Ghisonaccia pour se joindre à leurs collègues devant le centre de trie de Furiani. Ce jeudi 23 septembre, à l'appel de la CGT FAPT une trentaine d'employés de la Poste manifestait son mécontentement et sa crainte face au projet de schéma directeur industriel prévu par la direction régionale. "C'est un plan social déguisé car on nous supprime des responsabilités pour les donner à la sous-traitance privée", s'indigne Julien Perraudin, responsable CGT FAPT Haute-Corse.



Ce qui inquiète les employés de La Poste, c'est en fait l'annonce du traitement des colis de la plaine orientale et de la Balagne par des entreprises privées locales qui récupéreraient directement les colis pour les distribuer aux usagers de La Poste.

"Ils n'auront pas les mêmes obligations qu'une entreprise du service public donc cela aura des répercussions sur le service aux usagers. D'un délai actuel de 2 voir 3 jours pour la réception d'un colis, on passera à 4 ou 5 jours", poursuit le syndicaliste.



Ce mercredi 22 septembre, les représentants syndicaux de la CGT FAPT s'étaient entretenus avec la direction pour essayer de négocier des avancées. Ils ont obtenu le retrait de la distribution de la Balagne par les entreprises privées bien que les délégués syndicaux aimeraient une rénovation du centre de trie de Furiani, devenu obsolète, pour pouvoir traiter les colis sans externaliser et risquer de voir des emplois supprimés.