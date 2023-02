Grève du 7 février contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre en Corse ?

Après deux premiers jours de grève contre la réforme des retraites, les 19 et 31 janvier, un nouveau mouvement social est attendu ce mardi 7 février à l’échelle nationale. Mais qu’en sera-t-il en Corse ?



Cette fois, contrairement à la semaine dernière, l’intersyndicale n’a pas appelé à la grève, mais a convoqué deux rassemblements, l’un en Haute-Corse (devant la préfecture de Bastia à 17h) et l’autre en Corse-du-Sud (devant la préfecture d’Ajaccio à 16h30). L’objectif : « distribuer des tracts et tenir une conférence de presse pour annoncer la manifestation de samedi matin », dixit Jean Brignole, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs corses (STC).



« Forcément, il y a des gens qui seront en grève, mais il n’y aura pas de manifestation à proprement parler ce mardi. La vraie manifestation aura lieu samedi », complète Patrick Brossart, le secrétaire général de la CGT Corse-du-Sud. Là-encore, le rassemblement de ce week-end sera commun aux deux départements. « À Ajaccio, le cortège partira de la gare à 10h. » L’occasion, une nouvelle fois, de contester « le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans », et « l’allongement de la durée des cotisations », comme l’explique l’intersyndicale CFDT – CGT - CFE CGC – FO – FSU – STC – UNSA dans un communiqué officiel.