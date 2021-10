Grève du 5 octobre : faible mobilisation à Bastia

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires appelaient à une journée nationale de grève et de manifestation interprofessionnelle. Un appel contre les différentes réformes du gouvernement : retraite, salaires, précarisation de l’emploi, casse du service public en particulier dans la santé et l’éducation … étaient au cœur des revendications d’autant que la Corse est durement touchée dans tous ces secteurs. CNI a recueilli les déclarations des différents leaders syndicaux.