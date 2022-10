Grève du 18 octobre : plus de 300 manifestants à Bastia

Les drapeaux étaient de sortie ce mardi matin. Les « rouge et jaune » de la CGT, les « rouge et blanc » de FO ou du PCF, les « bleu, rouge, jaune et vert »de la FSU…. Les grilles de la préfecture étaient quant à elles lardées de banderoles. La sono de la CGT crachait le traditionnel « Chiffon rouge » et un mannequin de Macron était brandi par les syndicalistes de FO.



Un peu plus loin, les calicots des enseignants témoignaient de la détresse et de l’inquiétude qui règnent dans l’Education Nationale. Des lycéens s’étaient mêlés à l’attroupement. « Nous disons Stop à la précarisation de l’emploi, Stop à la vie chère, Stop à la destruction de nos lycées Professionnels, Oui au pouvoir d'achat et à de vrais salaires » martelait Charles Casabianca de l’UD CGT Haute-Corse. « Dans notre région, dans les EHPADs et autres secteurs du médico-social, dans les collectivités, les salariés ne cessent de demander des augmentations de salaire pour vivre dignement de leur travail dans notre région. Le projet d’indemnité de trajet régional Corse, non signé par le MEDEF de Corse en est l’exemple. L’Union Départementale CGT de la Haute Corse appelle donc le patronat et l’État employeur à ouvrir rapidement de nouvelles négociations salariales pour calmer la colère grandissante des salariés »





Du côté de FO, c’est le conflit à Total Energie qui a déclenché la mobilisation : « FO, déjà mobilisée chez Esso Exxon Mobile, a décidé de rejoindre la mobilisation chez Total Energie avec la CGT pour protester contre les restrictions» déclare Christophe Bertin de l’UD FO 2B. « Aujourd’hui c’est les réquisitions, bientôt le 49.3 et demain c’est l’état d’urgence, et après, la loi martiale sera décrétée ? On demande aussi l’augmentation des salaires, maintenant. Les travailleurs n’ont plus envie de vivre misérablement. Le pouvoir d’achat des salariés stagne, celui des retraités baisse, trop de salariés, notamment celles et ceux dits de la 2ème ligne, sont confinés au SMIC, à temps partiel, en CDD, sans perspective d’évolution. On se bat contre ses réformes du gouvernement qui sont autant de menaces pour dégrader nos conditions de vie. La Corse est la région la plus touchée par la pauvreté avec de surcroit un taux de chômage bien au-dessus de la moyenne nationale. 18% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté et 25% pour ce qui concerne les retraités. A elles seules, les demandes d’aide alimentaire en Corse ont progressé de 40 à 80% selon les lieux et les associations».





Les enseignants CGT, FO, FSU, SNUIPP, ont déployé eux aussi des banderoles alarmistes : «Lycée PRO en danger », « Nous formons des citoyens, pas des esclaves »… Des jeunes aussi, ne se revendiquant d’aucun syndicat : « LP Jean Nicoli en lutte ».

Enfin, de toutes les luttes, Michel Stefani et ses amis du Parti Communiste de la Haute-Corse, revendiquaient eux aussi augmentations et arrêts de réformes : « En réquisitionnant les grévistes dans les raffineries, le gouvernement met en cause le droit de grève et fait le choix de défendre les intérêts et les immenses profits des pétroliers, plutôt que de défendre l’intérêt général, celui des salariés comme des automobilistes. La politique du gouvernement nourrit les profits des grandes entreprises avec l’argent public qu’il leur verse sans contrepartie sociale. Les multinationales font des bénéfices record, distribuent d’énormes dividendes et maintiennent les bas salaires. La France est un pays riche, mais beaucoup de ses travailleurs et travailleuses sont ou deviennent pauvres ! Il est urgent et possible d’augmenter les salaires, de garantir à chacun un emploi ou une formation et d’en finir avec cette politique désastreuse du grand patronat et du gouvernement ».