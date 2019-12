Grève du 17 décembre : à quoi faut-il s'attendre en Corse

Malgré la démission ce 16 décembre du haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye, la Mobilisation reste forte sur le plan national et aussi local. Sur l’île ce mardi trois manifestations sont prévues à 10 heures à Bastia et à 15h30 à Ajaccio et Porto-Vecchio. Les transports en communs devraient être à priori moins touchés que lors des dernières mobilisations à part pour les trains. (Voir tableau)





En revanche beaucoup d’enseignants participeront à la grève.



À Bastia par exemple, la mairie communique que la crèche et la halte garderie seront fermées



Les services de cantines et de garderies seront assurés normalement dans les écoles ouvertes







Seules les écoles suivantes seront fermées :



- Ecole Reynoard élémentaire



- Ecole Subissi élémentaire



- Ecole Campanari maternelle