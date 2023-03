Grève du 15 mars : À quoi faut-il s'attendre en Corse ?

Coté train, le réseau ferroviaire corse sera aussi impacté par le mouvement de grève interprofessionnel sur la réforme des retraites. Sur les réseaux sociaux, les Chemins de Fer de la Corse ont fait savoir qu'il y aura des perturbations.





Le 15 mars marque le huitième jour de mobilisation des Français contre la réforme des retraites, et l’ultime tentative des syndicats pour peser sur la décision. Cette date est particulièrement symbolique puisqu’elle coïncide avec l’arrivée du texte en Commission mixte paritaire, qui réunira sept députés et sept sénateurs pour proposer un projet de loi final.Comme pour les manifestations précédentes un rendez vous est prévu à ce mercredi à Bastia à 10 heure devant le Palais de Justice et uj deuxième à Ajaccio où à 14 heures, un cortège s'élancera de la gare.Dans les transports, la journée s’annonce moins difficile que prévu. Si on n'a pas encore des informations concernant ce mercredi, toutes les traversées entre la Corse et le continent de la compagnie maritime Corsica Linea sont annulées depuis deux jours en raison des grevés des portuaires et des marins.