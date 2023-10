Grève du 13 octobre : tout savoir sur la manifestation à Bastia

Lors d'une conférence de presse à Bastia, les représentants de la CGT, FO, FSU et UNSA ont affirmé qu'ils continueraient à combattre la réforme des retraites. Cependant, la journée de vendredi 13, qui s'inscrit dans le cadre d'un calendrier de mobilisation européen, présente également de nombreuses autres revendications. L'intersyndicale s'est mobilisée pour organiser une grève contre l'austérité, l'égalité entre hommes et femmes, le pouvoir d'achat, ainsi que l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux. "Ce système de retraite ne nous convient pas, il n'y a pas de contrôle des subventions aux entreprises, nous demandons des augmentations de salaires et de pensions, une véritable égalité entre les sexes. En ce qui concerne le coût de la vie, la Corse est le département le plus cher de la France, avec les salaires les plus bas de la région. Aujourd'hui, nous voulons que les employeurs augmentent les salaires, tant dans le secteur public que privé. Nous réclamons également la revalorisation de la prime de transport, la TRC, qui est bloquée par le MEDEF." indique Charles Casabianca de la CGT . "Nous luttons pour mettre fin à la régression sociale, c'est un combat permanent pour éviter de tomber plus bas, pour la défense des retraites, l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, nous demandons une véritable politique sociale en matière de salaires." a ajouté Christophe Bertin.



L'UNSA, toujours présente au sein de l'intersyndicale, a souligné que même si les rémunérations augmentent légèrement, la hausse des prix est très forte, avec une augmentation de plus de 11 % dans l'alimentation, par exemple. François Giudicelli de l'UNSA a ajouté : "Les salaires dans la fonction publique sont plus bas que dans le secteur privé. Les négociations nationales à venir, notamment sur les retraites complémentaires et l'assurance chômage, seront cruciales pour créer et renforcer les droits sociaux des travailleurs." Charles Casabianca de la CGT a conclu en soulignant que depuis 2022, la hausse des profits est responsable de 45 % de l'inflation. Il a également déploré la précarité croissante dans l'éducation nationale, la prévalence de la pauvreté parmi les étudiants, et le manque d'accès à l'éducation. Enfin, il a insisté sur la nécessité de redistribuer les richesses de manière plus équitable. Malgré leur détermination, les syndicats reconnaissent que la mobilisation risque d'être limitée en raison du coût de la vie élevé. Un défilé est prévu à Bastia, partant à 10h du Palais de Justice.



Les 10 raisons de la mobilisation intersyndicale comprennent des revendications telles que l'augmentation des salaires, la réévaluation des retraites, l'égalité des sexes, une meilleure répartition des richesses, un lien entre les aides publiques aux entreprises et l'investissement dans les services publics, une assurance chômage plus protectrice, et une transition écologique socialement juste. Les syndicats s'opposent également à la réforme des retraites de 2023 et à l'austérité en France et en Europe.