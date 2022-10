Grève des professionnels de la petite enfance : 6 crèches fermées ce jeudi à Ajaccio

Le choix du lieu n'a rien d'anodin. Devant la préfecture de Corse, les dizaines de professionnels travaillant dans des crèches de la région ajaccienne sont là pour ouvrir le dialogue. “Nous apportons notre soutien au collectif national ”Pas de bébé à la consigne", explique Sandra Banpalenci, directrice de crèche et déléguée territoriale de l'UNSA à Ajaccio. Le principal problème que nous dénonçons aujourd'hui est le manque de personnel formé et compétent pour s'occuper des enfants



L'ensemble des manifestants réclame le retrait d'un arrêté paru au mois de juillet dernier, autorisant à travailler en crèche sans diplôme ni expérience ou qualification. "Pas un enfant corse ne mérite un mauvais traitement, s'insurge Sylvie Ménage, secrétaire générale de l'UNSA Territoriaux qui a fait le déplacement depuis Paris pour appuyer le mouvement. Nous soutenons l'éducation, la formation et devons lutter continuellement contre ces textes qui sont toujours moins-disant et permettent aux employeurs de faire a minima."



Six établissements sur huit fermés à Ajaccio



En dénonçant le recours à 15% de personnel non qualifié et sans expérience auprès d'enfants, le syndicat demande l'ouverture de places supplémentaires dans les centres de formation pour éviter une pénurie de professionnels diplômés. "Depuis une bonne dizaine d'années, le quotidien a changé,affirme la déléguée territoriale de l'UNSA à Ajaccio. Il y a une forte demande et peut-être pas assez de crèches au niveau local, donc nous attendons un rendez-vous avec monsieur le Préfet ou un collaborateur afin d'exposer nos revendications et de réfléchir ensemble à de nouveaux axes de travail sur la politique de la petite enfance."



Sur les huit établissements de la ville d'Ajaccio, six sont fermés, un l'est partiellement et un seul est ouvert durant cette journée du 6 octobre. La centaine de salariés en grève réclame aussi une revalorisation des salaires et une amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents. A 15 heures, une délégation de l'UNSA sera reçue par le Directeur général des services à la mairie d'Ajaccio.