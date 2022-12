Grève des médecins : un mouvement suivi en Casinca-Costa Verde où une permanence des soins ambulatoires est assurée

commune sur la conduite à tenir avec nos



Un quart du temps de travail dans les papiers

Syndiqués ou non, grand nombre des médecins généralistes de France sont donc appelés à faire grève pour réclamer une revalorisation de la consultation, refuser le projet gouvernemental d'ajout d'une quatrième année d'internat en médecine générale ou la possibilité, pour certains infirmiers, de rédiger des ordonnances.



Si les revendications des médecins sont les mêmes au niveau national, la question de la rémunération ne fait pas consensus parmi les grévistes. Les praticiens de l'associations permanence des soins ambulatoire Casinca Costa Verde, qui se sont réunis la semaine dernière, ne partagent pas totalement l'analysé faite par certains de leurs confrères. "On trouve qu'il y a encore des choses à dire." souffle le docteur Suzzarini. "On parle beaucoup de la revalorisation du prix des consultations à 50 € mais c'est pas ça qui nous intéresse. Si on fait grève, c'est pour que le patient soit mieux pris en charge. Pour qu'il y ait une amélioration dans la qualité des soins et pas une régression. C'est vrai que la revalorisation du prix de la consultation ça permettrait de financer du matériel, du numérique, financer des emplois, des assistants médicaux, des infirmiers au sein de nos cabinets pour être déchargés des démarches administratives et être plus efficaces sur sur la partie médicale pour laquelle nous avons été formés."



Pouvoir passer plus de temps avec les patients, c’est la principale revendication des médecins. Une augmentation du prix de la consultation pourrait ainsi permettre aux médecins de pouvoir embaucher du personnel administratif.