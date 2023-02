Grève des médecins libéraux : les cabinets de nouveau fermés ce 14 février en Corse

Depuis le début, c’est le tarif de la consultation qui occupe le centre des négociations. « Notre demande de revalorisation n’est absolument pas entendue », s’indigne le président de l’URPS-ML. « Nous voulons seulement que l’inflation soit prise en compte, et que les tarifs correspondent au vrai travail de consultation. On a de plus en plus de malades complexes, qui prennent beaucoup de temps. 25 euros, ça ne correspond pas du tout au travail réalisé. » La hausse de 1,5 euros proposée par la CPAM est donc loin de satisfaire les syndicats, qui avaient fixé un minimum à 30 euros. Mais ce n’est pas le seul point d’accroche.



L’assurance maladie, dans l’ensemble des mesures évoquées, aspire également à créer un contrat d’engagement territorial (CET), censé ouvrir à des avantages financiers, contre, par exemple, une participation à l’accueil des soins non programmés. « Pendant la crise du Covid, au cours des trois dernières années, on a répondu à tous les enjeux de santé publique très rapidement. Et là, on nous en demande encore plus », déplore le docteur Dr Antoine Grisoni. « Tout est fait en dépit du bon sens, et le résultat, c’est simplement que l’on va décourager les gens à devenir médecins. » La proposition de loi RIST, qui permettrait de consulter un professionnel paramédical sans en informer le médicin, va également dans ce sens.