Grève des médecins libéraux : en Corse, une mobilisation peu suivie mais soutenue par les professionnels

Depuis le 26 décembre, un mouvement de grève des médecins se propage sur le continent, à l’initiative du collectif « Médecins pour demain ». Ce lundi 2 janvier, l’initiative a même été reconduite d’une semaine, s’étalant jusqu’au 8 janvier.

Mais en Corse, cela ne prend pas. Si aucun chiffre de participation n’a été dévoilé, car les médecins libéraux ne sont pas tenus de se signaler (ni au conseil de l’ordre, ni à l’ARS), le ressenti sur le terrain n’est pas celui d’une mobilisation générale. Pour le docteur Dr Antoine Grisoni, président de l'union régionale des professionnels de santé (URPS)-médecins libéraux de Corse, c’est une conséquence du choix du mode opératoire, plus que du fond du problème.



« Les médecins ne font jamais grève, c’est compliqué à titre individuel et collectif. On n’a pas ça dans notre ADN, on ne peut pas cesser de travailler. Éthiquement, la plupart des médecins ne se sentent pas de le faire, et pourtant on les y pousse, parce qu’il n’y a pas d’autre moyen d’action. Et concernant les manifestations, je ne pense pas que ce soit une action pertinente non plus. J’ai souvenir d’une manifestation à Paris où on était 45 000, et ça n’avait pas changé grand-chose. » Mais dans le fond, le président de l’URPS-ML sait que même si « les médecins ne sont pas prêts à fermer les cabinets », l’action est indispensable, car « il n’y aura jamais de bon moment ». Alors, « peut-être que le fait de montrer les dents peut servir ».